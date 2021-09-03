Австралийка побила три рекорда за один час на Паралимпиаде в Токио (видео)

Перед соревнованиями спортсменка получила сотрясение после сильного падения, однако это не помешало показать ей рекордные результаты.

Спортсменка из Австралии немецкого происхождения Ванесса Лоу всего за один час смогла побить три мировых рекорда в прыжках в длину на Паралимпийских играх в Токио. Уже обеспечив себе "золото" легкоатлетка решила не останавливаться и использовала все попытки. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает издание LADbible.

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В ходе сегодняшних соревнований в классе 63 спортсменка трижды прыгнула на рекордное расстояние — 5,16 метров, 5,20 метров и 5,28 метров. При этом Лоу обогнала обладательницу "серебра" Мартину Кариони из Италии на целых 14 сантиметров в своей последней попытке.

[ + – ] Видео одного из трех рекордных прыжков Ванессы Лоу

При этом журналисты утверждают, что Лоу на протяжении соревнований постоянно страдала от симптомов сотрясения, которое она получила после сильного падения на австралийских берегах.

"Это для меня очень особенное событие. Понятно, что на Паралимпиаде в Рио я получила свою первую золотую медаль, но иметь возможность прожить этот опыт вместе со своим мужем, быть способной сделать это вместе со Скоттом (Рирдоном, супругом спортсменки, австралийским паралимпийским атлетом — ред.), видеть знакомое лицо в толпе, это было так по-особенному и я так благодарна за эту возможность", — сказала Лоу после победы.

По данным паралимпийского комитета Австралии, в 2005 году, когда спортсменке было 15 лет, ее сбил поезд. В результате у Лоу была оторвана левая нога, она пробыла в коме два месяца после инцидента. Во время операции врачи были вынуждены ампутировать ей и вторую ногу. Однако уже спустя два года легкоатлетка выступала на мировом уровне. Лоу доходила до финала на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году, а на Играх в Рио ей удалось завоевать золотую и серебряную медали.

Австралия на данный момент занимает восьмую строчку в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио с 72 медалями, 18 из которых — золотые, 27 — серебрянные и еще 27 бронзовые.

Что касается паралимпийской сборной Украины, то она уверенно закрепилась на пятом месте. Напомним, 3 сентября украинский пловец Максим Крипак завоевал уже пятую золотую медаль на этих Играх.

Также Фокус писал о том, как после протеста Украины судьи отобрали у малазийца золотую медаль. В связи с этим малазийцы вывели в тренды Twitter хештег "Позор Украине".