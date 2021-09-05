Украина завершила Паралимпиаду в Токио на шестом месте

Паралимпийская сборная Украины выиграла в Токио 98 медалей. Это второй в истории показатель по количеству медалей: успешнее для украинских спортсменов была только предыдущая Паралимпиада в Рио-Де-Жанейро

Сборная Украины завершила свои выступления на Паралимпиаде в Токио.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По итогам 12 соревновательных дней, наши спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Больше всех выиграли пловцы — 43 медали, а Максим Крипак стал лучшим спортсменом Паралимпиады в Токио. В его активе 7 наград.

[ + – ] Украина финишировала на шестом месте в медальном зачете Паралимпиады Фото: olympics.com

В общем медальном зачете сборная Украины заняла шестое место. Пять лет назад, в Рио-Де-Жанейро украинские паралимпийцы выиграли 117 медалей, что является лучшим достижением в истории.

В Токио, помимо 43 наград от пловцов, 24 медали выиграли легкоатлеты, 6 наград украинцы добыли в пулевой стрельбе, по 5 — в дзюдо, настольном теннисе и фехтовании, 4 — в параканоэ, 3 — в велоспорте, 2 в пауэрлифтинге и 1 — в академической гребле.

Победителем Паралимпиады-2020 стали спортсмены из Китая, в активе которых 207 медалей (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая). На втором месте в зачете расположилась сборная Великобритании со 124 медалями (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых), а замкнула тройку лидеров команда США, в активе которой 104 медали (37/36/31 соответственно).

Не обошлось в Токио и без острых ситуаций: украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими соперниками на пьедестале. Позднее он пояснил свое решение уважением к Украине.

Ранее Фокус рассказывал об австралийской спортсменке, которой удалось установить сразу три рекорда за один час. Австралийка немецкого происхождения Ванесса Лоу выиграла золотую медаль в прыжках в длину, но на достигнутом решила не останавливаться и побила сразу несколько мировых рекордов.