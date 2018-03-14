Украинским спортсменам запрещено участвовать в любых соревнованиях, которые будут проходить на территории России.

Соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, о чем он написал на своей странице в Facebook.

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"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ".

Напомним, ранее президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил об отказе украинских спортсменов участвовать в турнирах на территории России.