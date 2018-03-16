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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео УЕФА может наказать "Бешикташ" за появление кота на футбольном поле

Видео УЕФА может наказать "Бешикташ" за появление кота на футбольном поле

<span class="label red">Видео</span> УЕФА может наказать "Бешикташ" за появление кота на футбольном поле
Скриншот / youtube.com / Soccer Moments HD

Турецкому клубу инкриминируют недостаточную организацию в проведение матча

16.03.18 76
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Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против "Бешикташа" (Стамбул) из-за кота, который выбежал на поле во время ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "Баварии". Об этом сообщает BBC.

Кот выбежал к угловому флажку в начале второго тайма. Рефери остановил матч до того момента, когда кот покинул поле.

УЕФА из-за кота инкриминирует турецкому клубу "недостаточную организацию в проведении матча". Также клуб могут наказать за бросание предметов с трибун и за заблокированные ступени.

Дело будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 31 мая.

Матч завершился поражением "Бешикташа" со счетом 1:3 в пользу "Баварии", а болельщики немецкого клуба назвали кота лучшим игроком поединка.

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