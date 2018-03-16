Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против "Бешикташа" (Стамбул) из-за кота, который выбежал на поле во время ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "Баварии". Об этом сообщает BBC.

Кот выбежал к угловому флажку в начале второго тайма. Рефери остановил матч до того момента, когда кот покинул поле.

УЕФА из-за кота инкриминирует турецкому клубу "недостаточную организацию в проведении матча". Также клуб могут наказать за бросание предметов с трибун и за заблокированные ступени.

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Дело будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 31 мая.

Матч завершился поражением "Бешикташа" со счетом 1:3 в пользу "Баварии", а болельщики немецкого клуба назвали кота лучшим игроком поединка.