Платини признался, что жеребьевка ЧМ-1998 была подтасована

Экс-глава УЕФА Мишель Платини заявил, что сетка чемпионата мира по футболу 1998 года, который прошел во Франции, была специально сделана таким образом, чтобы сборные Франции и Бразилии встретились лишь в финале турнира.



Именно Платини был одним из руководителей оргкомитета того чемпионата мира.

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"Когда мы работали над календарем, мы немного схитрили. Если мы (французы) и Бразилия финишировали бы в группе первыми, мы не могли бы встретиться до финала. Думаете, другие бы так не сделали? Все мечтали о финале Франция – Бразилия", – цитирует Платини France Bleu Sport.



В итоге на чемпионате мира 1998 года сборные Франции и Бразилии стали первыми в своих группах и встретились только в финальном матче турнира, в котором французы победили со счетом – 3:0.

Отметим, ранее руководство УЕФА начало дисциплинарное разбирательство "Олимпик Марсель" и мадридского "Атлетико" по итогам финального матча Лиги Европы.