В первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Португалии с минимальным счетом 1:0 обыграла сборную Марокко.

Единственный гол на 4 минуте матча забил Криштиану Роналду.

Сейчас в его активе четыре гола. До этого нападающий отметился хет-триком в ворота испанцев.

Таким образом, он возглавил бомбардирскую гонку, опережая на один мяч россиянина ДенисаЧерышева, который во вчерашнем поединке с египтянами (3:1) отметился одним забитым голом.

Гол Роналду стал 85-м за время выступлений его за национальную сборную.

Таким образом он вышел на первое место в Европе по этому показателю и может существенно улучшить его, ведь чемпионат мира еще продолжается.

Предыдущее достижение принадлежало легендарному форварду сборной Венгрии Ференцу Пушкашу. Он забил за свою сборную 84 мяча.

Отметим, португальцы с россиянами могут сыграть между собой в 1/8 финала. Все будет зависеть от последних матчей в групповом турнире, в котором сборная России встретится с уругвайцами, а португальцы с иранцами.