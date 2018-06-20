В первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Португалии с минимальным счетом 1:0 обыграла сборную Марокко.
Единственный гол на 4 минуте матча забил Криштиану Роналду.
Сейчас в его активе четыре гола. До этого нападающий отметился хет-триком в ворота испанцев.
Таким образом, он возглавил бомбардирскую гонку, опережая на один мяч россиянина ДенисаЧерышева, который во вчерашнем поединке с египтянами (3:1) отметился одним забитым голом.
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Гол Роналду стал 85-м за время выступлений его за национальную сборную.
Таким образом он вышел на первое место в Европе по этому показателю и может существенно улучшить его, ведь чемпионат мира еще продолжается.
Предыдущее достижение принадлежало легендарному форварду сборной Венгрии Ференцу Пушкашу. Он забил за свою сборную 84 мяча.
Отметим, португальцы с россиянами могут сыграть между собой в 1/8 финала. Все будет зависеть от последних матчей в групповом турнире, в котором сборная России встретится с уругвайцами, а португальцы с иранцами.