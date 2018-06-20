Испанцы обыграли иранцев на Чемпионате мира

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня сборная Испании победила сборную Ирана со счетом 1:0.
Единственный гол в свои ворота забили подопечные Карлуша Кейруша.
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Отметим, в двух предыдущих матчах этого дня сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0, а уругвайцы также победили команду Саудовской Аравии.
Напомним, в отношении игроков сборной Саудовской Аравии по футболу предпримут дисциплинарные взыскания за проигрыш сборной Россиив стартовом матче чемпионата мира по футболу в Москве.