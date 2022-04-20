ФИФА остановила выплаты России за ЧМ-2018 по футболу

ФИФА заплатила российской стороне только часть средств, но из-за вторжения РФ в Украину, большая часть платежа остается замороженной.

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Россия получила 30% всех выплат от ФИФА за организацию и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил директор по развитию Российского Фубольного союза Максим Митрофанов, информирует "Р-Спорт".

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По словам функционера, ФИФА должна выплатить РФС 100 миллионов долларов. Из этой суммы российская сторона уже получила 30 млн, однако, на данный момент выплаты были остановлены из-за российского военного вторжения в Украину.

Также РФС не получает выплаты по программе наследия FIFA Legacy. Эти средства идут на целевое финансирование различных программ, в том числе на Юношескую Российскую лигу.

Отметим, что чемпионат мира по футболу в 2018 году прошел в 11 российских городах. Финал состоялся в Москве, где сборная Франции победила команду Хорватии.

Футбольная ассоциация страны, принимающей турнир, за организацию и проведение мероприятия получает выплаты от ФИФА в течение нескольких лет. Эти выплаты помогают компенсировать расходы, которые государство несет при создании необходимой инфраструктуры и подготовки к чемпионату.

Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года в разных странах. Например, в 2022 году его будет принимать Катар. Сборная России по футболу была исключена из квалификации на этот турнир после военного вторжения в Украину.

Напомним, ранее ФИФА отказалась рассматривать вопрос об исключении России из числа своих участников. При этом во время конгресса президент международного футбольного союза Джанни Инфантино назвал войну в Украине "ужасным конфликтом". Вместе с тем, на конгрессе русский язык был введен в статус одного из шести официальных языков ФИФА.