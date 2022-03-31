ФИФА не исключила Россию из своего состава

Президент международного футбольного союза Джанни Инфантино назвал войну в Украине "ужасным конфликтом".

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По итогам 72-го конгресса ФИФА, который состоялся 31 марта в Дохе (Катар) Россия сохранила членство в ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

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Несмотря на анонсированное рассмотрение этого вопроса, конгресс ФИФА даже не вынес его на повестку дня. При этом, было решено приостановить членство национальных ассоциаций Пакистана, Зимбабве и Кении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино удивил мировое сообщество пояснением того, почему его организация отказалась наложить строгие санкции в отношении российского футбола.

"Ужасные события происходят в Украине. Невиновные люди страдают и умирают. Конфликты также продолжаются и в других частях мира, о которых мы не должны забывать.

После того, как этот ужасный конфликт закончится, и все остальные конфликты по всему миру, надеюсь очень скоро, футбол может сыграть маленькую роль в восстановлении отношений, в установлении мира и взаимопонимании. И мы будем там, на переднем плане – в Украине или где угодно в мире, где мы будем нужны, где ФИФА будет нужна.

Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", — сказал Инфантино во время конгресса.

Также члены конгресса заслушали выступление президента УАФ Андрея Павелко, который включился по видеосвязи. На Павелко был надет бронежилет

[ + – ] Андрей Павелко в бронежилете во время конгресса ФИФА Фото: tribuna.com

Главный функционер украинского футбола поблагодарил всех за поддержку и отметил, что футбольное сообщество имеет огромное влияние на мир. Он также призвал всех продолжать объединять все усилия для достижения мира в Украине.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что ФИФА могла исключить Россию из состава организации. Эту инициативу поддерживали УЕФА (европейский футбольный союз) и КОНМЕБОЛ (североамериканский футбольный союз).