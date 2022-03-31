ФИФА не исключила Россию из своего состава
Президент международного футбольного союза Джанни Инфантино назвал войну в Украине "ужасным конфликтом".
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По итогам 72-го конгресса ФИФА, который состоялся 31 марта в Дохе (Катар) Россия сохранила членство в ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
Несмотря на анонсированное рассмотрение этого вопроса, конгресс ФИФА даже не вынес его на повестку дня. При этом, было решено приостановить членство национальных ассоциаций Пакистана, Зимбабве и Кении.
Президент ФИФА Джанни Инфантино удивил мировое сообщество пояснением того, почему его организация отказалась наложить строгие санкции в отношении российского футбола.
"Ужасные события происходят в Украине. Невиновные люди страдают и умирают. Конфликты также продолжаются и в других частях мира, о которых мы не должны забывать.
После того, как этот ужасный конфликт закончится, и все остальные конфликты по всему миру, надеюсь очень скоро, футбол может сыграть маленькую роль в восстановлении отношений, в установлении мира и взаимопонимании. И мы будем там, на переднем плане – в Украине или где угодно в мире, где мы будем нужны, где ФИФА будет нужна.
Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", — сказал Инфантино во время конгресса.
Также члены конгресса заслушали выступление президента УАФ Андрея Павелко, который включился по видеосвязи. На Павелко был надет бронежилет
Главный функционер украинского футбола поблагодарил всех за поддержку и отметил, что футбольное сообщество имеет огромное влияние на мир. Он также призвал всех продолжать объединять все усилия для достижения мира в Украине.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, что ФИФА могла исключить Россию из состава организации. Эту инициативу поддерживали УЕФА (европейский футбольный союз) и КОНМЕБОЛ (североамериканский футбольный союз).