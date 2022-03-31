ФІФА не виключила Росію зі свого складу

Президент міжнародного футбольного союзу Джанні Інфантіно назвав війну в Україні "жахливим конфліктом".

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За підсумками 72-го конгресу ФІФА, який відбувся 31 березня в Досі (Катар), Росія зберегла членство у ФІФА, повідомляється на офіційному сайті організації.

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Попри анонсований розгляд цього питання, конгрес ФІФА навіть не виніс його на порядок денний. При цьому було вирішено призупинити членство національних асоціацій Пакистану, Зімбабве та Кенії.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно здивував світову спільноту поясненням того, чому його організація відмовилася накласти суворі санкції щодо російського футболу.

"Жахливі події відбуваються в Україні. Невинні люди страждають та помирають. Конфлікти також продовжуються і в інших частинах світу, про які ми не повинні забувати.

Після того, як цей жахливий конфлікт закінчиться, і решта конфліктів по всьому світу, сподіваюся, дуже скоро, футбол може зіграти маленьку роль у відновленні відносин, у встановленні миру і взаєморозуміння. І ми будемо там, на передньому плані – в Україні чи будь-де у світі, де ми будемо потрібні, де ФІФА буде потрібна.

Виключення РФС із ФІФА – не варіант. Якщо ми не збираємо людей разом під час наших конгресів, тоді нам найкраще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", — сказав Інфантіно під час конгресу.

Також члени конгресу заслухали виступ президента УАФ Андрія Павелка, який увімкнувся по відеозв'язку. На Павелку був одягнений бронежилет

[ + – ] Андрій Павелко у бронежилеті під час конгресу ФІФА Фото: tribuna.com

Головний функціонер українського футболу подякував усім за підтримку та зазначив, що футбольна спільнота має величезний вплив на світ. Він також закликав усіх продовжувати об'єднувати всі зусилля задля досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що ФІФА могла виключити Росію зі складу організації. Цю ініціативу підтримували УЄФА (європейський футбольний союз) та КОНМЕБОЛ (північноамериканський футбольний союз).