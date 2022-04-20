ФІФА зупинила виплати Росії за ЧС-2018 з футболу

ФІФА заплатила російській стороні лише частину коштів, але через вторгнення РФ в Україну більша частина платежу залишається замороженою.

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Росія отримала 30% усіх виплат від ФІФА за організацію та проведення чемпіонату світу з футболу у 2018 році. Про це повідомив директор з розвитку Російського футбольного союзу Максим Митрофанов, інформує "Р-Спорт".

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За словами функціонера, ФІФА має виплатити РФС 100 мільйонів доларів. З цієї суми російська сторона вже отримала 30 млн, однак на цей час виплати зупинені через російське воєнне вторгнення в Україну.

Також РФС не отримує виплати за програмою спадщини FIFA Legacy. Ці кошти йдуть на цільове фінансування різних програм, зокрема Юнацьку Російську лігу.

Зазначимо, що чемпіонат світу з футболу у 2018 році пройшов у 11 російських містах. Фінал відбувся в Москві, де збірна Франції перемогла команду Хорватії.

Футбольна асоціація країни, яка приймає турнір, за організацію та проведення заходу отримує виплати від ФІФА протягом кількох років. Ці виплати допомагають компенсувати витрати, які держава несе під час створення необхідної інфраструктури та підготовки до чемпіонату.

Чемпіонат світу з футболу проводять раз на чотири роки в різних країнах. Наприклад, у 2022 році його прийматиме Катар. Збірна Росії з футболу виключена із кваліфікації на цей турнір після воєнного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше ФІФА відмовилася розглядати питання про виключення Росії з-поміж своїх учасників. Водночас під час конгресу президент міжнародного футбольного союзу Джанні Інфантіно назвав війну в Україні "жахливим конфліктом". На конгресі російську мову ввели в статус однієї з шести офіційних мов ФІФА.