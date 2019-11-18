Американец установил абсолютный рекорд в жиме штанги лежа

Была поднята штанга весом 337,5 кг

Американец Джулиус Мэддокс, который считается одним из самых сильных людей мира, установил новый мировой рекорд по жиму штанги лежа без экипировки. Он сумел поднять от груди невероятный вес в 337,5 килограмм.

Видео рекордной попытки Мэддокс опубликовал в youtube.

Рекорд был зафиксирован в спортивном зале Big Tex Gym в городе Остин, штат Техас.

Стоит отметить, что 31-летний Мэддокс является автором и предыдущего мирового рекорда. В сентябре 2019 американец осилил 335,5 кг.

Попытку с мировым весом найдете на 4:40 минуте трансляции.

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