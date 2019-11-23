Украинский гимнаст Верняев взял "бронзу" на этапе Кубка мира в Германии
2019-11-23 21:36:13
На коне украинец набрал 14,866 балла (6,6 за сложность и 8,266 – за исполнение)
Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал "бронзу" на последнем этапе Кубка мира, который проходит в немецком Котбусе.
Об этом сообщает XSport.
На коне украинец набрал 14,866 балла (6,6 за сложность и 8,266 – за исполнение).
В упражнениях на кольцах другой представитель Украины на соревнованиях Игорь Радивилов занял седьмое место – 14,366 балла (6,0 сложность и 8,366 исполнение).
Игорь Радивилов сейчас идет на первом месте в общем зачете Кубка мира в опорном прыжке.
Ангелина Радивилова стала восьмой в опорном прыжке (13,699 баллов), а Диана Варинская показала четвертый результат на разновысоких брусьях – 14,266 балла (6,0 сложность и 8,266 исполнение).
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2018 году Олег Верняев стал вице-чемпионом мира в упражнениях на брусьях. А в многоборье на прошлом чемпионате мира Олег Верняев стал лишь 14-м.
- 11 октября Верняев по сумме шести дисциплин набрал 86,973 балла и принес Украине первую в истории медаль чемпионата мира по многоборью.