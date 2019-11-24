Украинка Ярослава Магучих признана восходящей звездой мировой легкой атлетики

18-летняя спортсменка победила в номинации Международной федерации легкой атлетики

Международная федерация легкой атлетики World Athletics на церемонии в Монако назвала лучших легкоатлетов 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда".

"Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, который подарил мне первый взрослый ЧМ. Я была рада уже тому, что квалифицировалась на мировое первенство в Дохе, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", – заявила украинка.

Лучшим спортсменом 2019 года среди мужчин стал кениец Элиуд Кипчоге, впервые в истории пробежавший марафон быстрее двух часов.

У женщин аналогичный приз взяла американка Далайла Мухаммад, за год установившая два мировых рекорда на дистанции 400 метров с барьерами.

Лучшим молодым спортсменом стал эфиопский стайер Селемон Барега. В этой номинации также был представлен украинский метальщик молота Михаил Кохан.

Напомним, в 2019 году Магучих стала чемпионкой Европы U-20, а также самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, дважды побив юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту.

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В октябре украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих также выиграла премию Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) "Восходящая звезда".