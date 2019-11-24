Украинские гимнасты выиграли три золотые награды на этапе Кубка мира

Диана Варинская выиграла серебро соревнований

Во второй день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Котбусе (Германия), украинские спортсмены выиграли четыре медали, три из которых – золотые. Об этом сообщает iSport.

Игорь Радивилов завоевал золотую медаль в опорном прыжке, показав результат 14.849 балла.

Анастасия Бачинская и Диана Варинская выступали в упражнениях на бревне, где первая заняла пятое место, а вторая обеспечила себе "серебро" с результатом 13,533 балла.

На параллельных брусьях Украину представили Игорь Пахнюк и Олег Верняев.

Пахнюк не смог бороться за пьедестал, зато олимпийский чемпион Верняев здесь взял "золото". Он показал одинаковый результат с китайцем Ао Ю (15.400), но украинец получил лучшую оценку за исполнение и поднялся на первое место.

Финальной медалью стало "золото" Анастасии Бачинской на ковре, где Ангелина Радивилова не смогла показать высокий результат.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году Олег Верняев стал вице-чемпионом мира в упражнениях на брусьях. А в многоборье на прошлом чемпионате мира Олег Верняев стал лишь 14-м.