Россию могут отстранить от участия на Олимпиде-2020

При этом комитет ВАДА рекомендует разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает The New York Times.

В случае если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

"Российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в следующем году, но и от некоторых других крупных соревнований", – отмечается в докладе организации.

При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Как сообщает iSport, российскую сторону подозревают в махинациях с данными Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб на допинг у российских спортсменов. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.

Как ранее сообщал Фокус:

МОК требует от российских спортсменов вернуть 24 олимпийские медали из-за допинга. Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами.