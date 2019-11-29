Клопп и Гвардиола стали членами Зала славы тренеров английской лиги

Специалистам вручили серебряные салатницы ручной работы

Наставник "Ливерпуля", немецкий специалист Юрген Клопп и главный тренер "Манчестер Сити", уроженец Каталонии Хосеп Гвардиола стали членами Зала славы Ассоциации тренеров английской лиги (League Managers Association - LMA). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На торжественной церемонии в Манчестере Гвардиола и Клопп получили серебряные салатницы ручной работы от наставника сборной Англии Гарета Саугейта и экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

В Ассоциации отметили исторические достижения обоих специалистов в тренерской деятельности.

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"Для меня невероятно большая честь присутствовать здесь. У меня нет слов, чтобы описать все свои чувства", – заявил Гвардиола.

"Очень приятно быть частью такое невероятной группы тренеров. Это круто. Сегодня моя семья и помощники здесь. Без них я бы не получил эту награду", – сказал Клопп.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В свою очередь команда Клоппа "Ливерпуль" выиграла ЛЧ и заняла второе место в АПЛ.

Как ранее сообщал Фокус:

Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуриньо в АПЛ, став всего третьим в истории АПЛ, которому удалось выиграть чемпионство как минимум два года подряд.