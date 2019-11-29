Клопп и Гвардиола стали членами Зала славы тренеров английской лиги
Специалистам вручили серебряные салатницы ручной работы
Наставник "Ливерпуля", немецкий специалист Юрген Клопп и главный тренер "Манчестер Сити", уроженец Каталонии Хосеп Гвардиола стали членами Зала славы Ассоциации тренеров английской лиги (League Managers Association - LMA). Об этом сообщила пресс-служба организации.
На торжественной церемонии в Манчестере Гвардиола и Клопп получили серебряные салатницы ручной работы от наставника сборной Англии Гарета Саугейта и экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.
В Ассоциации отметили исторические достижения обоих специалистов в тренерской деятельности.Важно
"Для меня невероятно большая честь присутствовать здесь. У меня нет слов, чтобы описать все свои чувства", – заявил Гвардиола.
"Очень приятно быть частью такое невероятной группы тренеров. Это круто. Сегодня моя семья и помощники здесь. Без них я бы не получил эту награду", – сказал Клопп.
В прошлом сезоне "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В свою очередь команда Клоппа "Ливерпуль" выиграла ЛЧ и заняла второе место в АПЛ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуриньо в АПЛ, став всего третьим в истории АПЛ, которому удалось выиграть чемпионство как минимум два года подряд.
- Юрген Клопп получил признание лучшего тренера английской Премьер-лиги в марте.