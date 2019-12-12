Промоутер Боб Арум: В бою с Джошуа Руис выглядел, как жирная свинья

Известный промоутер в мире бокса жестко раскритиковал экс-чемпиона за плохую подготовку к поединку

Известный промоутер в мире бокса Боб Арум прокомментировал недавний бой за звание мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Специалист жестко раскритиковал экс-чемпиона Энди Руиса, заявив, что тот выглядел в ринге как жирная свинья.

Об этом сообщает BoxingNews 24.

"Боксеры – это люди, есть ответственность не только перед собой, но и перед зрителями. Что сделал Руис? Он просто отказался от нее. Энди вышел в ринг, но выглядел там, как жирная свинья. При этом он еще и рассчитывал, что сможет защитить свои чемпионские пояса, – сказал Арум.

Он добавил, что из-за плохой физической формы Руиса могли бы победить многие боксеры, и даже нокаутировать его.

"Это был не бой. Думаю, что любой нормальный супертяжеловес выиграл бы у Руиса в тот вечер. Джошуа сделал то, что должен был, не нужно преувеличивать его победу. Многие боксеры, увидев форму Руиса, попытались бы его нокаутировать. Думаю, что у них это получилось бы", – сказал Арум.

Как ранее сообщал Фокус:

Промоутер Александра Усика Александр Красюк настаивает на незамедлительном поединке украинского боксера с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и хочет, чтобы WBO официально санкционировало этот бой.