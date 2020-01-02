Усику еще рано думать о Джошуа, – Хирн
2020-01-02 18:28:02
По мнению британского промоутера, бой украинца с британским чемпионом стал бы ярчайшим событием в истории бокса
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing News 24 рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и действующим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа.
"Не думаю, что Усик захочет драться именно с Джошуа в своем следующем бою. Ему рациональнее выйти с Чисорой, а потом и противостоять Джошуа", – высказал свое мнение специалист в области бокса.
"Есть один нюанс. Если Джошуа проиграет Пулеву, получит травму или договорится с Уайлдером, то Усик с ним уже не подерется. Но украинцу еще рано думать о Джошуа", – добавил он.
Хирн, тем не менее, считает, что возможный бой не стал бы для Джошуа легкой прогулкой.
"Джошуа – очень опасен. Но знаете, ему также будет очень сложно с Усиком. Если бой состоится – это будет ярчайшим событием в истории бокса. Джошуа точно готов пойти на это", – сказал Хирн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британец Энтони Джошуа победил Энди Руиса в реванше, вернув себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.
- Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.