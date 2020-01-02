Усику еще рано думать о Джошуа, – Хирн

2020-01-02 18:28:02

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По мнению британского промоутера, бой украинца с британским чемпионом стал бы ярчайшим событием в истории бокса

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing News 24 рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и действующим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа.

"Не думаю, что Усик захочет драться именно с Джошуа в своем следующем бою. Ему рациональнее выйти с Чисорой, а потом и противостоять Джошуа",  – высказал свое мнение специалист в области бокса.

"Есть один нюанс. Если Джошуа проиграет Пулеву, получит травму или договорится с Уайлдером, то Усик с ним уже не подерется. Но украинцу еще рано думать о Джошуа",  – добавил он.

Хирн, тем не менее, считает, что возможный бой не стал бы для Джошуа легкой прогулкой.

"Джошуа  – очень опасен. Но знаете, ему также будет очень сложно с Усиком. Если бой состоится  – это будет ярчайшим событием в истории бокса. Джошуа точно готов пойти на это",  – сказал Хирн.

Как ранее сообщал Фокус:

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