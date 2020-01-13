В финале украинская саблистка одержала уверенную победу над россиянкой Ольгой Никитиной

Украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в канадском Монреале, победив в финале россиянку Ольгу Никитину.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Россиянка не сумела создать достойного сопротивления нашей спортсменке. Ольга уверенно одержала верх над соперницей со счетом 15:7.

На пути к победе украинка одолела шестерых соперниц. Сначала она без проблем разобралась с француженкой Марго Рифкисс (15:7), японкой Норику Тамуру (15:7), американкой Мариэль Загунис (15:8) и француженкой Сарой Бальцер (15:7). В полуфинале ей пришлось соревноваться с китаянкой Шао Яци. В довольно упорной борьбе Харлан победила со счетом 15:14.

Для нашей спортсменки это второе золото этапа Кубка мира в нынешнем сезоне – до этого она праздновала победу в американском Солт-Лейк-Сити. В прошлом году Ольга стала чемпионкой мира по фехтованию в 6-й раз и чемпионкой Европы в 8-й раз. Кроме того, в 4-й раз в карьере выиграла общий зачет Кубка мира. В целом это 25 победа украинки на турнире серии Гран-при.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште, одолев россиянку Софью Великую со счетом 15:14.