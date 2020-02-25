УЕФА дисквалифицировал нападающего "Динамо" на один год за употребление допинга
2020-02-25 17:21:00
Киевский клуб не исключает возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде
Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил от всех соревнований игрока киевского "Динамо" и сборной Украины на один год. Об этом сообщает официальный сайт "сине-белых".
"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - сказано в заявлении.
Сообщается, что дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина.
"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее", - говорится на официальном сайте клуба.
После матча Лиги Европы против шведского Мальме Артем Беседин провалил допинг-тест. Изначально украинскому нападающему грозила дисквалификация до четырех лет.
Как ранее сообщал Фокус:
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