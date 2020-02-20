На удивление! "Шахтер" выиграл у "Бенфики" и претендует на прохождение в Лиге Европы

«Шахтер», единственный из украинских клубов пробившийся в весеннюю часть еврокубков, сегодня вступил в борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы. И сразу сделал заявку на проход в следующий раунд, абсолютно заслуженно, с уймой созданных моментов, одолев в Харькове «Бенфику» - 2:1

Все мы по зимней привычке думали, что на стадионе «Металлист» будет гораздо хуже. А вышло хорошо. И не столько по счету, сколько по оставленному впечатлению. «Шахтер» показал нам ту редкую февральскую картину, на которой маслом был выписан вполне боеспособный клуб. Не тяжело отбивающийся, рассчитывающий лишь на удачу и ошибку соперника, а воюющий и побеждающий за счет настроя и мастерства.

Новый футбольный год – как новая жизнь. И хотя формально сезон в Украине продолжается, фактически команды после двухмесячного перерыва начинают все с чистого листа. Из-за этой долгой зимней паузы возвращение в плей-офф еврокубков всегда давалось нашим клубам с трудом, и первая игра весны оказывалась для них самой тяжелой.

Свой последний официальный матч «Шахтер» провел два месяца назад, «Бенфика» – в минувшую субботу. В то время, как у «горняков» были контрольные поединки с «Вентспилсом» и «Волынью», у лиссабонских «орлов», – зарубы с такими же участниками 1/16 ЛЕ «Порту» и «Брагой». Игровой тонус не стоило даже сравнивать – и так было ясно, на чьей стороне перевес.

Но Луиш Каштру каким-то образом подготовил к середине февраля очень живую команду. «Шахтер» играл с горящими глазами, как любят говорить наши футбольные люди, ему нравилось то, что происходит на поле. Дончане сумели превзойти «Бенфику» в всех футбольных показателях, да и вообще, сыграли как-то не по-зимнему.

При этом, с составом португальский наставник «горняков» экспериментировать не стал – он уже давно приучил к тому, что его выбор при определении основы на важные матчи сводится к минимуму. А потому против своих земляков Каштру выставив практически всех тех же игроков, кто начинал декабрьский поединок с «Аталантой» в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Изменения коснулись лишь правого фланга: место крайнего защитника вместо дисквалифицированного Додо занял Болбат, а на позиции вингера с первых минут привычно вышел Марлос (в игре с итальянцами он появился на поле после перерыва, заменив Тете).

Именно 11-й номер «оранжево-черных» оказался в центре внимания в середине первого тайма, когда результативно завершил стремительную контратаку хозяев после обрезки португальцев у нашей штрафной. Удар Мораеса Влаходимос отбил прямо на Марлоса, который слета всадил мяч под перекладину. Каштру победно вскинул вверх кулаки, стадион вскочил на ноги, но радость, увы, оказалась преждевременной. Побыть автором первого гола «горняков» в этом матче и в 2020 году вообще Марлосу довелось лишь минуту, пока шотландский арбитр встречи Бобби Мэдден, получив подсказку от видеоассистента, пошел пересматривать повторы момента на мониторе. А вернувшись на поле, взятие ворот отменил, усмотрев у автора гола малюсенький офсайд.

Однако, после гола, пусть даже и незасчитанного, игра «Шахтера» сразу же поменялась. Дончане моментально взвинтили темп, к чему португальцы оказались не готовы. Волны хозяйского радушия накатывали на штрафную Влаходимоса одна за другой. Голкипер «Бенфики» спасал после опасных ударов Коваленко, Марлоса, Мораеса. Выстрел Исмаили на себя приняла стойка, а летевший на добивание Коваленко с мячом разминулся. Гол назревал, и он случился на 55-й минуте, когда Алан Патрик из-за штрафной по-бильярдному положил в нижний угол – 1:0!

Хозяева на кураже продолжали наседать и… пропустили в ответ. Защитник лиссабонцев Тавареш как слаломист продрался к правому углу вратарской «Шахтера», и там, после пары рикошетов затолкал мяч в ворота. Гол? Как бы ни так! Арбитр Мэдден вновь решил обратиться к VAR, и после долгой паузы отменил гол, и назначил пенальти – в сутолоке у ворот кто-то из защитников «горняков» нарушил правила.

И вторая единица на табло все же зажглась – и капитан «Орлов» Пицци пробил с «точки» без шансов для Пятова.

Но «Шахтер» был просто неудержим. Силы, эмоции, азарт – из хозяев все это било через край. Не прошло и 5 минут, как «оранжево-черные» вновь повели в счете. Мораес проскочил по левому краю вратарской до лицевой линии и оттуда откатил мяч назад, под удар набегающему Коваленко – и это 2:1!

Открытый футбол продолжился, и до финального свистка соперники еще по разу довольно остро укололи друг друга. Но главное, что подопечные Каштру до самого конца выдержали темп матча, который сами же и задали.

«Команда оказалась на удивление хорошо готова функционально, как для первого матча года, – говорит экс-форвард «горняков» футбольный эксперт Виктор Грачев. Командная скорость, прессинг, контроль мяча, позиционная оборона, изменение темпа игры, переход из обороны в атаку – тут никаких претензий быть не может. «Шахтер» по всем компонентам игры «Бенфику» превзошел. Но, к сожалению, в таких вот сдвоенных матчах на вылет дальше проходит не тот, кто лучше играет, а тот, кто лучше реализовывает свои моменты. «Бенфика» создала один момент, и забила. А мы не реализовали три 100-процентных момента. И это транжирство может аукнуться в ответной игре. Но что делать, это – тоже издержки февральского футбола, за зиму у игроков чуть притупляется голевое чутье, скорость мышления в ситуации, когда нужно принять решение за долю секунды. Забей ребята еще хотя бы парочку, можно было уверенно говорить о наших шансах на выход в следующий раунд. А так, перед ответкой все очень зыбко – 50 на 50. Но надо ехать и играть. «Бенфика» оказалась не так страшна, как ее расписывали».

Как бы там ни было, но горячая победа в холодный вечер оставляет «Шахтеру» неплохие шансы перед ответной игрой, которая пройдет 27 февраля в Лиссабоне. Согласитесь, футбол, показанный «горняками» в сегодняшнем матче, заряжает оптимизмом и на португальский матч. У «Шахтера» есть неделя, чтобы не расслабиться.