Давление "Велодрома" сказалось: "Шахтер" проиграл борьбу Марселю за 1/8 Лиги Европы

"Горняки" отличились первыми. Георгий Судаков переиграл голкипера Пау Лопеса с 11-метровой отметки. Но затем "провансальцам" удалось сравнять счет и выйти вперед.

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"Шахтер" уступил марсельскому "Олимпику" в сложном выездном матче на "Стад Велодроме". Итоговый счет 3:1.

Тренер "горняков" Марино Пушич выставил тот же состав на выездной матч, что и противостоял "провансальцам" в первом.

Несмотря на давление трибун, "горнякам" удалось отличиться первыми. Георгий Судаков переиграл Пау Лопеса с 11-метровой отметки. Пенальти назначили после фола на бразильце Эгиналдо.

Украинская команда все же недолго сохраняла преимущество в счете: спустя 10 минут Ефим Конопля обрезался в центре поля при передаче на Тараса Степаненко. Французы отобрали мяч и вывели Пьера-Эмерика Обамеянга тет-а-тет с Дмитрием Ризныком. Опытный габонский нападающий уверенно пробил в ближний угол.

Впоследствии местная команда оказывала давление на гостей, которое продолжалось и во втором тайме.

Фото: om.fr | По соотношению ударов по воротам хозяев вдвое превзошли гостей.

У "Шахтера" же наиболее реалистичная возможность забить была в начале второй 45-минутки. После подачи углового Ефим Конопля пробил неточно.

На 74-й минуте вышедший на замену Исмаила Сар вывел хозяев вперед после заброса в штрафную площадь. На 81-й минуте Марсель упрочил преимущество. После подачи углового и ошибок защиты Жоффре Кондогбья заносил мяч уже в пустые ворота.

Тренер "Шахтера" предпринял ряд замен, но добиться нужного результата не удалось.

Напомним, что в первом матче в Гамбурге "Шахтер" проявил характер и добился ничейного счета против Марселя. Хотя украинской команде приходилось дважды отыгрываться.

Также сообщалось, что украинских футболистов, которые ехали, чтобы подписать контракты, отправили в ТЦК и выдали повестки.