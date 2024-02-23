Тиск "Велодрому" дався взнаки: "Шахтар" програв боротьбу Марселю за 1/8 Ліги Європи

"Гірники" відзначилися першими. Георгій Судаков переграв голкіпера Пау Лопеса з 11-метрової позначки. Але потім "провансальцям" вдалося зрівняти рахунок і вийти вперед.

Related video

"Шахтар" поступився марсельському "Олімпіку" у складному виїзному матчі на "Стад Велодромі". Підсумковий рахунок 3:1.

Тренер "гірників" Маріно Пушич виставив той самий склад на виїзний матч, що й протистояв "провансальцям" у першому.

Попри тиск трибун, "гірникам" вдалося відзначитися першими. Георгій Судаков переграв Пау Лопеса з 11-метрової позначки. Пенальті призначили після фолу на бразильцеві Егіналдо.

Українська команда все ж недовго зберігала перевагу в рахунку: за 10 хвилин Юхим Конопля обрізався в центрі поля під час передачі на Тараса Степаненка. Французи відібрали м'яч і вивели П'єра-Емеріка Обамеянга тет-а-тет із Дмитром Різником. Досвідчений габонський нападник упевнено пробив у ближній кут.

Згодом місцева команда чинила тиск на гостей, який тривав і в другому таймі.

Фото: om.fr | За співвідношенням ударів по воротах господарів удвічі перевершили гостей.

У "Шахтаря" ж найбільш реалістична можливість забити була на початку другої 45-хвилинки. Після подачі кутового Юхим Конопля пробив неточно.

На 74-й хвилині Ісмаїла Сар, який вийшов на заміну, вивів господарів уперед після закидання в штрафний майданчик. На 81-й хвилині Марсель зміцнив перевагу. Після подачі кутового і помилок захисту Жоффре Кондогб'я заносив м'яч уже в порожні ворота.

Тренер "Шахтаря" зробив низку замін, але домогтися потрібного результату не вдалося.

Нагадаємо, що в першому матчі в Гамбурзі "Шахтар" проявив характер і домігся нічийного рахунку проти Марселя. Хоча українській команді доводилося двічі відіграватися.

Також повідомлялося, що українських футболістів, які їхали, щоб підписати контракти, відправили в ТЦК і видали повістки.