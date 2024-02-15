1/8 Ліги Європи: гол Егіналдо врятував "Шахтар" від поразки від марсельського "Олімпіка" 2:2 (відео)

На слизькому газоні в німецькому Гамбурзі "гірникам" довелося двічі відіграватися. Спочатку — завдяки голу захисника Миколи Матвієнка після розіграшу штрафного. Помилився автор гольової передачі Жонатан Клосс, який не зумів вибити м'яч.

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У першому офіційному матчі 2024 року "Шахтар" приймав на умовній домашній арені гамбурзького "Фолькспаркштадіона" марсельський "Олімпік" і домігся нічиєї 2:2.

Шахтар — Марсель 2-2

Складнощів додала погода, на мокрому полі футболістам було непросто показувати все, на що вони здатні. Перший тайм ряснів помилками, порушеннями правил — небезпечних епізодів біля воріт обох команд було небагато.

В одному з таких "гірникам" навіть вдалося забити, але м'яч не було зараховано. Бразильський вінгер Егіналдо заніс м'яч у порожні ворота після помилок захисту "провансальців", але трохи раніше бельгійський рефері Єрік Ламбрехтс зафіксував порушення правил проти Зубкова.

У ще одному епізоді той самий Егіналдо пробивав із лінії штрафного майданчика після скидання Юхима Коноплі, але м'яч пройшов над поперечиною.

У Марселя в першому таймі варто відзначити небезпечний удар за участю П'єра-Емеріка Обамеянга, який заблокував захист.

Один із найкращих гравців "Олімпіка" марокканець Аззедін Унаї

У другому таймі "Олімпік" вийшов уперед на 64-й хвилині. Жонатан Клосс скористався помилками оборони, пройшов правим флангом і віддав на згаданого форварда збірної Габону П'єра-Емеріка Обамеянга.

"Гірники" відігралися за чотири хвилини, після розіграшу штрафного автор результативної передачі Жонатан Клосс не зумів вибити м'яч, який відлетів до Миколи Матвієнка. Захисник "Шахтаря" точно пробив у кут воріт Пау Лопеса.

У кінцівці зустрічі "Олімпік" вийшов уперед. Дублем відзначився габонець Обамеянг.

Але практично вже в наступній атаці Егіналдо після діагоналі від Олександра Зубкова рахунок зрівняв.

Нагадаємо, що в сезоні 2008/09 "Шахтар" пройшов "Олімпік" Марсель в 1/4 Кубка УЄФА і в кінцевому підсумку став переможцем турніру.

Також повідомлялося, що 15 січня ізраїльського футболіста затримали в Туреччині. Святкуючи гол під час матчу турецької Суперліги півзахисник збірної Ізраїлю Сагів Єхезкель нагадав про заручників, які перебувають у полоні бойовиків ХАМАС.