В России обвалилась шахта: под завалами находятся 15 человек (видео, фото)

Для оказания медицинской помощи работникам шахты была отправлена группа спасателей через вентиляционные системы. Власти утверждают, что под завалами находятся 13 шахтеров, однако в прокуратуре отмечают, что после обвала нет связи с 15 работниками.

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В Амурской области России в понедельник, 18 марта, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обвала горной массы на местной шахте, где находились люди. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на региональное правительство.

"В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике "Пионер" в Зейском округе для мобилизации всех сил и средств. Это решение принято на внеочередном заседании КЧС (комиссия по чрезвычайным делам — ред.), которую провел губернатор Амурской области", — говорится в сообщении.

Связи с людьми в шахте нет

В издании отмечают, что по предварительным данным, среди пострадавших — вахтовые рабочие из других регионов. Для оказания медицинской помощи пострадавшим приготовили бригады Амурского центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших, в том числе с использованием санитарной авиации.

"Во время обрушения горных масс на руднике в шахте на глубине около 125 метров находилось 13 человек. Это сотрудники подрядной организации. Связи с людьми пока нет", — добавляют в правительстве региона.

В Амурской области обвалилась шахта

Спасателей отправили через вентиляцию

Для оказания медпомощи людям под завалами одну группу спасателей отправили через вентиляционные системы. Сейчас устанавливается связь и расчищается транспортный уклон.

"Сейчас надо грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", — отметил местный губернатор Василий Орлов.

В Амурской области обвалилась шахта

В руднике сообщили, что обвал произошел на отметке +100. Утром во вторник, 19 марта, к месту прибыло 25 сотрудников горно-спасательного взвода МЧС России, пожарно-спасательная группа продолжает работу.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область направлен вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС РФ и ведомства из Приморского края.

В прокуратуре РФ говорят, что под завалами находится 15 человек

По информации прокуратуры Амурской области, под завалами могут находиться 15 человек.

"18 марта 2024 года на территории золотодобывающего рудника в Зейском муниципальном округе обрушилась горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Начали доследственную проверку

Кроме того, в следственном комитете РФ по Амурской области сообщили о начале доследственной проверки.

"Следственной группой проводится осмотр места происшествия. С целью оказания помощи в проведении следственных действий в Зейский муниципальный округ направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления", — говорится в сообщении.

Напомним, в партизанском движении "Атеш" 8 марта сообщили, что оккупанты из спецподразделения "Ахмат-Восток" занимаются грабежом на шахте "Бутовка", что в Ясиноватском районе Донецкой области.