ВС РФ обстреляли шахту и ТЭС на Донбассе: последствия атак (фото)

В результате российских атак на Донбассе за сутки погибли два человека, еще двое получили ранения, рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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В четверг 4 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

"Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. Вчера, 4 декабря, в результате обстрелов в очередной раз пострадала прифронтовая ТЭС ДТЭК, которая подвергалась неоднократным атакам ранее", — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что по предварительной информации обошлось без жертв. Однако в результате атаки было серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики начали ликвидацию последствий вражеской атаки после прекращения обстрелов.

"За последние два с половиной месяца враг совершил на станцию более десятка атак. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены", — добавили в ДТЭК.

Обстрелы ВС РФ по Донецкой области

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что российские военные выпустили по Мирноградской громаде шесть ракет, в результате чего были повреждены шахта и два админздания.

Также под вражеский артобстрел попал Украинск в Селидовской громаде, где были повреждены школа и две пятиэтажки. В Марьинской громаде в Красногоровке погиб человек, в Катериновке, Авдеевке есть раненые. Кроме этого, под обстрелами оказались Елизаветовка, Соловьево, Островское и промзона Курахово.

В Бахмутском районе под обстрел попала Часовоярская громада, обошлось без жертв и разрушений.

"В Соледарской громаде обстреляны Раздоловка и Васюковка. Также россияне обстреляли Северск", — сказал Вадим Филашкин.

Напомним, ночью 4 января российские военные нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области. Под ударом оказалась центральная часть города, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

3 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что нужно быть готовым к тому, что россияне будут обстреливать критическую инфраструктуру.