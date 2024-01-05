ЗС РФ обстріляли шахту та ТЕС на Донбасі: наслідки атак (фото)

Внаслідок російських атак на Донбасі за добу загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень, розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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У четвер 4 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Про це повідомили в пресслужбі компанії в Telegram.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Учора, 4 грудня, внаслідок обстрілів вчергове постраждала прифронтова ТЕС ДТЕК, яка зазнавала неодноразових атак раніше", — йдеться у повідомленні.

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У компанії наголосили, що за попередньою інформацією обійшлося без жертв. Проте внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки після припинення обстрілів.

"За останні два з половиною місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", — додали в ДТЕК.

Обстріли ЗС РФ по Донеччині

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російські військові випустили по Мирноградській громаді шість ракет, у результаті чого було пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі.

Також під ворожий артобстріл потрапив Українськ у Селидівській громаді, де було пошкоджено школу та дві п'ятиповерхівки. У Мар'їнській громаді у Красногорівці загинула людина, у Катеринівці, Авдіївці є поранені. Крім цього, під обстрілами опинилися Єлизаветівка, Соловйове, Острівське та промзона Курахового.

У Бахмутському районі під обстріл потрапила Часовоярська громада, обійшлося без жертв та руйнувань.

"У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. Також росіяни обстріляли Сіверськ", — сказав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, вночі 4 січня російські військові завдали ракетного удару по Кураховому в Донецькій області. Під ударом опинилася центральна частина міста, в результаті чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

3 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що потрібно бути готовим до того, що росіяни будуть обстрілювати критичну інфраструктуру.