Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Впервые действующее правило было применено в еврокубковом сезоне-1965/66

Известный футбольный специалист, бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф этапах еврокубков. Об этом сообщает beIN Sports.

"Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своем поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне, – сказал Венгер.

Он отметил, что существующее правило имеет большое значение для построения тактики игры.

Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", – сказал Венгер .

Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966. Согласно нему, если по итогам двух-матчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей в гостевом матче.

Как ранее сообщал Фокус:

Международная федерация футбола (FIFA) думает над тем, чтобы изменить принцип определения офсайда (положения "вне игры") в пользу атаки.

ФИФА одобрила введение новых правил в футболе с июня 2019 года. Измененные правила будут применяться в следующих случаях: