Украинка Надежда Мохнацкая завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фристайлу
2020-02-28 17:24:04
Это первое "золото" нашей спортсменки на этапах Кубка мира
Украинка Надежда Мохнацкая завоевала свое первое в карьере "золото" на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Казахстане.
Об этом сообщается на странице Free Style Ukraine в Facebook.
Наша спортсменка, которая является серебряным призером буковельского этапа Кубка Европы, прошла в топ-10 лишь с седьмым результатом (73,08 балла).
Однако после первого финального прыжка (80,64 балла) она сумела пробиться в топ-6 и отобраться в суперфинал.
В решающем прыжке Надежда сделала ставку на надежность, немного уменьшив сложность его выполнения, но не допустила ошибок, и за счет этого сумела обойти своих более опытных конкуренток (73,66 балла).
После выступления в Казахстане Мохнацкая поднялась на седьмое место в общем зачете Кубка мира. Последний его этап пройдет в российском Красноярске 8 марта.
Отметим, что помимо Мохнацкой в Казахстане выступали другие украинцы: Анастасия Новосад – 11 место, Николай Пуздерко – 9 и Александр Окипнюк – 22.
Как ранее писал Фокус:
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