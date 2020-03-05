Из-за коронавируса матч Лиги чемпионов состоится при пустых трибунах

Игра пройдет 10 марта на стадионе "Месталья" в испанской Валенсии

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и итальянской "Аталантой" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса. Матч состоится 10 марта на стадионе "Месталья" в испанской Валенсии.

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Первый матч между командами был сыгран 19 февраля. Тогда итальянский клуб, за который выступает украинец Руслан Малиновский, добился крупной победы на своем поле со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль на счету голландского защитника Ханса Хатебура. По голу забили словенский хавбек Йосип Иличич и швейцарский полузащитник Ремо Фройлер.

Автором единственного мяча "Валенсии" в ворота соперника стал российский легионер Денис Черышев.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом правительство Италии собирается распорядиться проводить футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия за закрытыми дверьми.