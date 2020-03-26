Боксер призвал всех выезжать в лес и дышать свежим воздухом

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, а ныне представитель супертяжелого дивизиона Александр Усик в эфире телеканала NewsOne поделился своим мнением о ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавируса. Украинский боксер считает, что люди уделяют SARS-CoV-2 слишком много внимания.

"Паника порождает панику. Нужно меньше смотреть телевизор, о том, что говорят, что везде это проблема", – сказал Усик.

Боксер призвал всех выезжать в лес и дышать свежим воздухом.

"Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь", – сказал Усик.

По его мнению, постоянно получая информацию о распространении болезни и последствиях этого, люди "забивают голову лишним".

"Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим", – задался вопросом боксер.

Спортсмен сообщил, что карантин никак не отразился на его повседневной деятельности.

"Я дальше продолжаю тренироваться. Я нахожусь в закрытом помещении, на режимном объекте. У меня утром, в обед и вечером тренировка. У меня свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все", – сказал Усик.

Боксер также рассказал, что не выезжает в город и не носит медицинскую маску.

"Я нахожусь в тренировочном лагере, где все есть. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я больше надеваю для красоты, чтобы скрыть, что это я", – резюмировал Усик.

Как ранее сообщал Фокус:

Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дерреком Чисорой официально назначен на 23 мая.