Поединок под вопросом. Ломаченко прервал подготовку к бою с Лопесом

Из-за пандемии коронавируса встречу боксеров, вероятно, придется перенести

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко прервал подготовку к бою против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса и вернулся в Украину. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, слова которого в Twitter приводит журналист The Athletic Лэнс Пагмайер.

"Василий Ломаченко вернулся домой в Украину на фоне неопределенности относительно вероятной отсрочки его боя 30 мая", – написал Пагмайер.

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Украинец не уверен в том, что поединок состоится в ранее запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Ввиду этой неопределенности он решил прервать подготовку. Ожидалось, что бой пройдет 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии его, вероятно, придется перенести.

"Арум говорит, что предпочитает дождаться того момента, когда толпам болельщиков снова разрешат собираться вместе", – отметил Пагмайер.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

Как ранее сообщал Фокус:

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