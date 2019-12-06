На счету украинца в нынешнем году два боя и две победы

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщается на странице Ломаченко в Facebook.

Награждение состоялось на конвенции организации в Токио.

В нынешнем году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Ломаченко является чемпионом в легком весе по версии WBO, а также владеет поясами еще по двум версиям – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Теперь целью Василия является статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Для этого ему осталось выиграть пояс по версии IBF, которым владеет ганец Ричард Комми.

Ожидается, что в начале 2020 года Ломаченко будет драться за пояс IBF против победителя титульного поединка между Комми и Теофимо Лопесом, который состоится 14 декабря в Нью-Йорке.

Как ранее сообщал Фокус:

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио.