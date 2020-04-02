Только, нужно сначала получить тренерскую лицензию

Одиозный экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что не отказался бы от возможности возглавить "бело-синих". Об этом он сказал в эфире шоу "Кент".

Бывшему футболисту задали вопрос, когда он станет главным тренером самого именитого футбольного клуба страны.

"Когда возьму "Динамо"в свои руки? Нужно сначала сдать на лицензию. А там уже посмотрим. Я бы с удовольствием. Главным? Почему бы и нет? Самое главное – надо сдать на лицензию", – ответил Алиев.

Когда у него спросили, видит ли он себя именно главным тренером "Динамо", Алиев ответил: "Почему я должен быть всегда на вторых ролях? Всегда только на первой".

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