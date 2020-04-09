В Беларуси во время футбольного матча на трибуны усадили манекены
2020-04-09 17:48:00
Часть вырученых средств пойдет на борьбу с коронавирусом в стране
Футбольный клуб "Динамо-Брест" пригласил виртуальных зрителей на игру полуфинала чемпионата Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"На одной из трибун ОСК "Брестский" собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др", – сказано в сообщении.
В итоге сотрудники стадиона "Динамо" усадили на трибуны манекены в футболках клубов мира, сверху на них приклеили фотографии обладателей виртуальных билетов.
В общей сложности матч смотрели 30 виртуальных фанатов и 813 реальных.
Клуб сообщает, что часть средств, полученных от продажи билетов будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси.
"Динамо" выиграло со счетом 2:0, ответный матч пройдет в конце апреля.
Беларусь – единственная страна Европы, не отменившая национальный чемпионат.
Как ранее сообщал Фокус:
- Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса.
- Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".