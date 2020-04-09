Часть вырученых средств пойдет на борьбу с коронавирусом в стране

Футбольный клуб "Динамо-Брест" пригласил виртуальных зрителей на игру полуфинала чемпионата Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На одной из трибун ОСК "Брестский" собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др", – сказано в сообщении.

В итоге сотрудники стадиона "Динамо" усадили на трибуны манекены в футболках клубов мира, сверху на них приклеили фотографии обладателей виртуальных билетов.

В общей сложности матч смотрели 30 виртуальных фанатов и 813 реальных.

Клуб сообщает, что часть средств, полученных от продажи билетов будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

"Динамо" выиграло со счетом 2:0, ответный матч пройдет в конце апреля.

Беларусь – единственная страна Европы, не отменившая национальный чемпионат.

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