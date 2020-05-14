Холифилд захотел снова сойтись в ринге Тайсоном

По мнению легенды, такой поединок положительно отразился бы на боксе

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд подтвердил свою готовность выйти в ринг против своего давнего соперника Майка Тайсона, при условии выгодного финансового предложения.

Об этом сообщает The Sun.

По мнению легенды, такой поединок положительно отразился бы на боксе.

"У меня нет никаких личных антипатий к Майку. Просто я думаю, что наш поединок сыграл бы положительную роль для бокса. Да, это суровый вид спорта, но мы можем показать, что способны объединить усилия", – сказал Холифилд.

Он отметил, что, если бой состоится, он не хочет нанести Тайсону урон.

"Будет отлично, если мы сможем организовать бой. Я все еще могу пробивать джеб и выбрасывать другие удары, но я не настроен убивать. У меня нет мыслей типа: "Я нанесу тебе урон и отправлю в нокаут", – сказал Холифилд.

Он также похвалил своего извечного соперника за физическую форму.

"Майк выглядит резким, но я тоже в очень хороших кондициях. Я в замечательной физической и психологической форме. Давайте сделаем этот бой, если нам предложат хорошие деньги", – сказал чемпион.

Холифилд и Тайсон провели между собой два боя: в 1996 году победил Эвандер, во время реванша в 1997-м Тайсон откусил ему кусочек уха и был дисквалифицирован.

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