Гвоздик объяснил, почему не будет боксировать в Украине

По его словам, у себя в стране он не смог бы заработать на поединке

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, почему не будет проводить свои бои в Украине. По словам спортсмена, основная причина – невыгодные финансовые условия.

Об этом он сказал в интервью Ready to Fight.

"Конечно хотел бы выступить на родине, в Харькове. Но, опять же. Я не хочу рассказывать басни, что "Я бы хотел, но не могу". Мне на сегодняшний день 33 года. У меня есть семья и любая подготовка к бою – это то, куда ты вкладываешь финансы, здоровье и кучу усилий. Бесплатно сегодня я это делать не готов и не хочу. Если я не смогу сегодня зарабатывать этим себе на жизнь, то кем я пойду работать? Подсобником или в Макдоналдс кассиром", – сказал Гвоздик.

Он добавил, что кроме этого, в Украине трудно найти достойного соперника и хороших спарринг-партнеров.

"В Украине на сегодняшний день ситуация такова, что не получится на этом, скажем так, отбить все потраченные усилия. С кем я буду боксировать в Украине? Естественно мне нужно подобрать достойного соперника, я же не буду боксировать с каким-то перворазрядником из клубов. А чтобы боксировать с достойными соперниками на достойном уровне нужно пройти соответствующую подготовку с хорошими спарринг-партнерами, что затратно и напряжно. Соответственно, хочется получить вознаграждение за свой труд", – сказал Гвоздик.

"Поэтому бой в Украине на сегодняшний день маловероятен, потому что в Украине эта индустрия так не развита, как в США", – резюмировал боксер.

Напомним, 19 октября 2019 года украинский боксер Александр Гвоздик в Филадельфии (США) проиграл объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву.

Как ранее сообщал Фокус:

После поражения от Артура Бетербиева украинец Александр Гвоздик был доставлен в больницу Филадельфии в качестве меры предосторожности. После нахождения под наблюдением врачей в течение почти двух суток, украинец покинул больничную палату.