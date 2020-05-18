Леннокс Льюис: В реванше с Кличко не было смысла

2020-05-18 11:50:00

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Легендарный британский супертяжеловес заявил, что победил украинца, находясь в своей худшей форме

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис, вспоминая бой с Виталием Кличко в июне 2003 года в Лос-Анджелесе, заявил, что не дал реванш украинцу, потому что в нем якобы не было смысла. Британец заявил, что победил Кличко-старшего и так, находясь не в самой лучшей физической форме.

Об этом пишет The Ring.

"Виталий эффективно использовал свою неуклюжесть. Все говорили, что мне следовало драться с ним снова, но он был вишенкой на моем пенсионном торте. Я принял бой с Кличко в короткие сроки и, несмотря на ментальную готовность, моя физическая подготовка не была идеальной",  – сказал Льюис.

"Я победил Кличко в плохой форме, поэтому не было необходимости в реванше. Он, бесспорно, почувствовал мой апперкот",  – добавил он.

 В знаменитом бою в июне 2003 года Виталию Кличко засчитали поражение из-за сильного рассечения на лице, хотя он на тот момент выигрывал бой по очкам.

Как ранее сообщал Фокус:

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