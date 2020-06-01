Федерация гольфа Украины провела первый турнир после ослабления карантина

В субботу, 6 июня, в гольф клубе «Козин» состоялись соревнования по гольфу среди женщин в рамках Open Ladies Golf Tour. На гольф поле «Козин» собрались украинские гольфистки со всей страны. В поддержку спортсменок в отдельном зачете сыграли мужчины.

В Турнире победу одержали: 1 место- Елена Рудик, 2 место - Марина Дяченко , 3 место - Елена Мовчан, Гросс - Елена Мовчан. В номинациях «closest to the pin» - Мария Орлова, «longest drive» - Юлия Лищук. В специальном зачёте в категории «Юниор» первое место получила - Анна Фрейдинова.

«Ежегодная серия соревнований проводятся в рамках программы Всеукраинской Федерации гольфа по популяризации женского и детского гольфа, повышения спортивного мастерства игроков, сотрудничества и продвижения гольф - клубов и площадок для гольфа Украины. В этом году финал Open Ladies Golf Tour входит в календарь всемирных соревнований по гольфу европейской гольф ассоциации EGA», - сказал Президент Всеукраинской Федерации гольфа Виталий Хомутынник, приветствуя победительниц.

По его словам, в 2020 году Федерация гольфа внесла ряд изменений, что стало причиной быстрого развития данного вида спорта на территории Украины. Теперь гольф стал доступнее.

«Каждый раз, когда вижу, что гольфисток в нашей стране становится всё больше и больше, а гольф движение набирает обороты - чувствую колоссальный прилив энергии и осознаю, что весь путь, от маленькой идеи до масштабного гольф тура пройден не зря. Жаль, Covid-19 немного сбавил наши обороты, но теперь полный вперед к новым горизонтам», - сообщила Елена Рудик, директор Open Ladies Golf Tour, член правления Всеукраинской Федерации гольфа.

Гольф турнир также приехали поддержать известные гольфисты - боксёр Владимир Кличко и главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Напомним, в октябре прошлого года Андрей Шевченко вошёл в правление Всеукраинской Федерации гольфа.