УЕФА отменил проведение финала Лиги Чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге
Финальный матч пройдет в Стамбуле
Финал Лиги чемпионов в 2021 году вместо Санкт-Петербурга пройдет в Стамбуле, который должен был принять решающий матч в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Первоначально местом проведения матча должен был быть Санкт-Петербург. В соответствии с новым решением, там пройдет финал турнира в сезоне 2021/2022.
Финал ЛЧ-2023 пройдет в Мюнхене, а в 2024 году главный матч примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Напомним, ранее исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Исполнительный комитет УЕФА перенес финальный турнир Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
- Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса.