УЕФА отменил проведение финала Лиги Чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге

УЕФА отменил проведение финала Лиги Чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге

Фото: Мойка78

Финальный матч пройдет в Стамбуле

 

Финал Лиги чемпионов в 2021 году вместо Санкт-Петербурга пройдет в Стамбуле, который должен был принять решающий матч в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Первоначально местом проведения матча должен был быть Санкт-Петербург. В соответствии с новым решением, там пройдет финал турнира в сезоне 2021/2022.

Финал ЛЧ-2023 пройдет в Мюнхене, а в 2024 году главный матч примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, ранее исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса. 