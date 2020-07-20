Впервые в истории. В 2020 году не будут вручать "Золотой мяч"

Редакция журнала France Football приняла решение не вручать "Золотой мяч" лучшему футболисту Европы в 2020 году, так как пандемия коронавируса не позволила завершить футбольный сезон в привычных условиях.

Об этом говорится на официальном сайте издания.

"Впервые в своей истории, начатой в 1956 году, "Золотой мяч" не будет вручен из-за отсутствия достаточных справедливых условий", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в организации считают нецелесообразным устраивать вечеринки в непростое для мирового футбола время.

"Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, которая вручается лучшему футболисту года в Европе.

Отметим, в разные годы данного приза были удостоены трое игроков киевского "Динамо". Олег Блохин был признан лучшим игроком Европы в 1975 году, Игорь Беланов получил награду по итогам 1986 года, а нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко завоевал приз в 2004 году.

Прошлогодним обладателем "Золотого мяча" в шестой раз в своей карьере стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.