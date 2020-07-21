Киевское "Динамо" может возглавить иностранный специалист – СМИ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис решил изменить многолетнюю стратегию клуба и не назначать на пост главного тренера специалиста, ранее работавшего в столичной команде.

Как сообщает Спорт.ua, руководство "Динамо" уже составило шорт-лист потенциальных кандидатов на должность нового главного тренера, в который входят в основном иностранные специалисты.

В этой связи, отмечает издание, клуб также не рассматривает возможность возвращения на должность главного тренера Сергея Реброва, который до этого успешно работал в родном клубе, завоевав с ним два чемпионских титула.

Как сообщает Чемпион, "Динамо" может возглавить 48-летний хорват Ненад Белица.

В апреле Белица закончил сотрудничество с "Динамо" (Загреб), с которым работал с 2018 года. До Загреба Белица тренировал польский "Лех", итальянскую "Специю", австрийские "Аустрию", "Вольфсберг" и "Лустенау 07".

В 2001-2004 годах Ненад Белица выступал за национальную сборную Хорватии.

Напомним, в последнем туре чемпионата Украины "Динамо" проиграло "Колосу" из села Ковалевка Киевской области со счетом 2:0. После этого руководство киевского клуба уволило главного тренера Алексея Михайличенко и его ассистентов.