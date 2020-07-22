Зинченко стал лучшим, кто вышел на замену в матче "МанСити" с "Уотфордом"
За 25 минут, проведенных на поле, украинец наработал на хорошую "семерку" от Manchester Evening News.
В матче предпоследнего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити", где выступает украинец Александр Зинченко, разгромил на выезде "Уотфорд" – 4:0.
Украинский футболист провел на поле 25 минут, заменив Кайла Уокера на 65-й минуте, и получил за свою игру "семерку" по десятибалльной шкале от издания Manchester Evening News.
Это лучшая оценка в "МанСити" среди тех игроков, кто выходил на замену.
"Зинченко сделал несколько отличных передач со своего фланга", – отметили британские журналисты.
Напомним, в матче 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" одержал победу над "Бернли" со счетом 5:0, Александр Зинченко за свои действия получил оценку 8.0 от статистического портала WhoScored.