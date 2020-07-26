После подписания контракта с "Динамо" Луческу стал самым возрастным тренером в мире

После назначения на пост главного тренера киевского "Динамо" румынский футбольный специалист Мирча Луческу стал самым возрастным действующим тренером мира. На днях, 29 июля, ему исполнится 75 лет.

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

В своеобразном рейтинге самых возрастных действующих специалистов мира Луческу обошел наставника сборной Албании Эдоардо Рея – 74 года. Свое 75-летие этот тренер отметит только в октябре.

В первую пятерку также входят Оскар Табарес, возглавляющий Уругвай (73 года), тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат (72 года) и наставник сборной Боснии и Герцеговины Душан Баевич ( 71 год).

ТОП-10 самых возрастных тренеров в мире:

Мирча Луческу, "Динамо" – 74 года и 363 дня Эдоардо Рея, сборная Албании – 74 года и 290 дней Оскар Табарес, сборная Уругвая – 73 года Дик Адвокат, "Фейеноорд" – 72 года Душан Баевич, сборная Боснии и Герцеговины – 71 год Бернар Шалланд, сборная Косово – 69 лет Шенол Гюнеш, сборная Турции – 68 лет Карлуш Кейруш, сборная Колумбии – 67 лет Фатих Терим, "Галатасарай" – 66 лет Фернанду Сантуш, сборная Португалии – 65 лет

Отметим, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.