"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Клуб из Турина обыграл "Сампдорию" и в девятый раз подряд и 36-й раз в своей истории стал чемпионом Италии.

Матч, прошедший 26 июля в Турине, завершился со счетом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. В результате "Ювентус" за два круга до конца турнира получил семь очков отрыва от "Интера", идущего вторым, и стал недосягаемым.

"Это была не прогулка в парке. Это было долго, трудно, напряженно", – сказал тренер туринцев Маурицио Сарри.

"Ювентус" основан в 1897 году и является самым титулованным клубом в Италии. Дважды становился победителем Лиги чемпионов и трижды – Кубка UEFA.

Фото: Sky Sport

Напомним, в заключительном туре английской Премьер-лиги голом в ворота "Астон Виллы" отличился полузащитник "Вест Хэма" украинец Андрей Ярмоленко. Матч закончился вничью 1:1, в нем все решили две минуты в эндшпиле.