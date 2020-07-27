В сезоне-2019/20 АПЛ украинец провел за "Вест Хэм" 23 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

В заключительном туре английской Премьер-лиги (АПЛ) голом в ворота "Астон Виллы" отличился полузащитник "Вест Хэма" украинец Андрей Ярмоленко. Об этом сообщает Setanta Sports Ukraine.

Матч закончился вничью 1:1, в нем все решили две минуты в эндшпиле.

На 85-й Джек Грилиш вывел "Астон Виллу" вперед – 0:1. А уже через минуту счет сравнял Андрей, который вышел на замену на вторую половину встречи.

После его удара мяч срикошетил, но все же оказался в сетке – 1:1.

Отметим, Ярмоленко стал лучшим игроком "молоботойцев" в этом матче. Портал WhoScored выставил ему оценку в 7,1 балла.

В сезоне-2019/20 АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 23 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

Как ранее сообщалось, главный тренер "Вест Хэм Юнайтед", шотландский специалист Дэвид Мойес желает, чтобы Андрей Ярмоленко покинул клуб. Вырученные деньги Мойес хочет потратить на приобретение форварда "Брентфорда" Саида Бенрахмы.