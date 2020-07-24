"Вест Хэм" хочет продать Андрея Ярмоленко, – СМИ

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед", шотландский специалист Дэвид Мойес желает, чтобы Андрей Ярмоленко покинул клуб, передает The Mirror.

Как отмечает издание, Мойес уже сообщил руководству клуба о желании расстаться с тремя футболистами. Кроме Ярмоленко в "черный список" попали полузащитник Фелипе Андерсон и нападающий Альбиан Айети.

Стоимость Ярмоленко оценивается в 17,5 млн фунтов, Фелипе оценили 40 млн, а Альбиана Айети – в 8 млн.

Вырученные деньги Мойес хочет потратить на приобретение форварда "Брентфорда" Саида Бенрахмы. Кроме того, он считает, что такая сделка положительно скажется на среднем возрасте команды.

Тем не менее, на Саида претендует и другой лондонский клуб – "Челси".

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний украинец в 22 матчах английской Премьер-лиги записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.

Напомним, футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко принес "Вест-Хэму" победу в лондонском дерби с "Челси", забив гол на последних минутах.