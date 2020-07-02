Ярмоленко на последних минутах выиграл для "Вест-Хэма" лондонское дерби с "Челси"

Украинец вышел на замену на 78 минуте и за минуту до окончания основного времени забил решающий гол

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за "Вест-Хэм" принес победу своей команде в лондонском дерби с "Челси", забив гол на последних минутах.

Украинец вышел на замену на 78 минуте, и уже буквально за минуту до окончания основного времени он оторвался от защитника "синих" Рюдигера, принял передачу, сместился в центр штрафной и технично пробил в дальний угол ворот.

За "Вест Хэм" также забивали Томаш Соучек и Майкл Антонио, а в составе "Челси" дублем отличился бывший игрок "Шахтера" Виллиан.

В итоге – 3:2 в пользу "молотобойцев". Сейчас "Вест Хэм" занимает 16 строчку в турнирной таблице, "Челси" – на 4-м месте. Между командами разница в 24 очка.

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