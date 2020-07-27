"Есть у "Динамо" тренер": Суркис о заявлениях Луческу

Президент Динамо заявил, что ему ничего не известно об уходе румынского специалиста.

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал сообщения об отставке главного тренера Мирча Луческу.

Об этом сообщает "Циганик Live".

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", – заявил Суркис.

Впоследствии Аркадий Запорожану, агент Луческу, объяснил откуда пошли слухи.

"Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – сказал агент.

Напомним, сегодня в румынских СМИ появилась информация о якобы отставке Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо". Якобы румынский специалист не может "мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба".